Anticipazioni della puntata di sabato 9 novembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 9 novembre 2024 (s33 ep. 390-391-392): la Forrester Creations arriva a Roma

Hope continua ad avere fantasie su Thomas

Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye) vorrebbero avvicinarsi ma sentono gli sguardi dei loro figli addosso, anche se Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) rassicura il padre che lei e suo fratello non interverranno più sulla sua vita sentimentale. Hope (Annika Noelle), intanto, continua a sentirsi attratta da Thomas (Matthew Atkinson) ma, sentendosi osservata soprattutto da sua madre e da Steffy, cerca di controllare i suoi impulsi mentre le sue fantasie si fanno sempre più difficili da ignorare. Liam (Scott Clifton) e Finn (Tanner Novlan), a Los Angeles, prendono in giro R.J. (Josuha Hoffman) perché è oggetto degli sguardi di ammirazione delle ragazze che si allenano nella palestra della Forrester Creations. Il discorso, poco dopo, si focalizza su Hope e sul viaggio a Roma. Liam è preoccupato ma secondo gli altri due, Thomas è realmente cambiato.

Liam vuole fare una sorpresa a Hope

Sul jet in volo per Roma, l’eccitazione per l’imminente atterraggio è contagiosa. Thomas si complimenta con Carter (Lawrence Saint-Victor) per aver ottenuto il permesso di realizzare il servizio fotografico in uno dei luoghi più suggestivi della capitale. Steffy punzecchia Hope mentre Brooke decanta a Ridge il romanticismo e la magia della città eterna. Finn suggerisce a Liam di fare una sorpresa a Hope, presentandosi a Roma, per dimostrarle quanto lui tenga a lei. Anche R.J. insiste. Liam, dapprima incerto, alla fine accetta il suggerimento.

Il rapporto tra Hope e Thomas diventa sempre più stretto

Sulla terrazza che si affaccia su piazza Navona, fervono i preparativi per il servizio fotografico. Hope ringrazia ancora Thomas per la dedizione e l’impegno messi nel lavoro e per aver reso possibile l’avverarsi del suo sogno. Steffy, in disparte, continua a tenerli d’occhio. I rappresentanti della Forrester Creations in trasferta a Roma per il lancio internazionale di “Hope for the Future” si preparano all’evento con gli ospiti italiani e c’è molta frenesia da parte di tutti. Tra Hope e Thomas, il rapporto diventa sempre più stretto.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.