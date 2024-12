Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni della puntata di lunedì 9 dicembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 9 dicembre 2024 (s33 ep. 425): Hope e Thomas passano la notte insieme

Hope vuole avere una relazione con Thomas

La passione tra Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson) è finalmente sbocciata e lei confessa di aver scoperto, grazie a Thomas, sensazioni che non aveva mai provato prima. Anche se non intende rinunciare ad avere una relazione con lui, Hope chiede a Thomas di mantenere per il momento la cosa segreta. Hope e Thomas si svegliano insieme, a casa di lui.

Steffy e Finn si godono un po’ di tranquillità

Dopo aver passato la notte insieme, Hope e Thomas due si scambiano parole affettuose prima che Hope senta la necessità di andare via, pur continuando a condividere con Thomas momenti di complicità. A casa di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan), nel frattempo, la coppia si gode un momento di tranquillità, approfittando del fatto che i bambini dormono.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.