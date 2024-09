Anticipazioni della puntata di domenica 8 settembre 2024, alle ore 14, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 8 settembre 2024 (s33 ep. 315-316): R.J. non vuole lavorare nell’azienda di famiglia

Hope e Ridge rassicurano R.J.

R.J. (Joshua Hoffman) ribadisce ai suoi genitori di essersi tenuto lontano da Los Angeles anche per evitare di essere coinvolto nei recenti drammi familiari. Hope (Annika Noelle) e suo padre però, lo rassicurano sul cambiamento di Thomas (Matthew Atkinson) e anche la nuova salda amicizia tra Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Krista Allen) è sicuramente un elemento di grande distensione. Il giovane, però, mette subito le mani avanti quando Ridge (Thorsten Kaye) tenta di coinvolgerlo nell’azienda di famiglia: R.J. tiene alla propria avviata carriera di influencer sui social e non ha intenzione di dedicarsi alla moda.

Steffy cerca di tranquillizzare Liam

Liam (Scott Clifton) è andato a trovare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), interrompendo per l’ennesima volta un momento di intimità tra lei e Finn (Tanner Novlan), per parlare nuovamente delle sue preoccupazioni circa Hope e Thomas. Steffy cerca di convincerlo che tra Hope e Thomas non sta accadendo niente di allarmante e che il fratello è veramente cambiato ed è totalmente dedito al lavoro e a suo figlio. Ma Liam, perplesso per l’ennesima prova di generosità della moglie nei confronti di Thomas, non riesce a tranquillizzarsi. Alla Forrester Creations, intanto, Taylor è riuscita a fare breccia nel figlio e insieme vanno a salutare R.J. per la gioia di Ridge nel vedere i figli riuniti.

