Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni della puntata di martedì 8 ottobre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 8 ottobre 2024 (s33 ep. 354): Brooke sospetta che Hope sia attratta da Thomas

Brooke non rivela i suoi sospetti a Taylor

Brooke (Katherine Kelly Lang) non rivela a Taylor (Krista Allen) di avere il sospetto che Hope (Annika Noelle) sia attratta da Thomas (Matthew Atkinson) ma Taylor inizia a percepire che c’è qualcosa che non va. Wyatt (Darin Brooks), intanto, cerca di far capire a Liam (Scott Clifton) che deve smettere di farsi ossessionare da Thomas e che deve riconquistare l’intimità con sua moglie.

Hope rassicura Thomas

Hope continua a cercare di rassicurare Thomas , dicendogli di non credere veramente alle cose orribili che ha detto su di lui a Brooke. Hope gli dice di essere molto felice per tutti i suoi cambiamenti che hanno dato tanti frutti sia nella vita professionale, con il successo della nuova collezione, che nella vita privata, con il rapporto tra Thomas e Douglas (Joseph Samiri) che si sta riprendendo.

