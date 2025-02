Anticipazioni della puntata di sabato 8 febbraio 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 8 febbraio 2025 (s34 ep. 52-53-54): il confronto tra Liam e Hope

Ridge rifiuta una proposta di Eric

Eric (John McCook) esprime il desiderio di realizzare una linea di alta moda a suo nome, visto che sente di avere ancora la creatività necessaria per realizzare almeno un’ultima collezione e chiede a Ridge (Thorsten Kaye) di collaborare. Il figlio, però, spegne i suoi entusiasmi, rifiutando la proposta. Durante la festa per Beth (Jordyn Lynn Ariza), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si nasconde in ufficio, con la scusa del lavoro, per non partecipare all’evento familiare. Steffy, vuole evitare, infatti, ogni tensione con Hope (Annika Noelle).

Steffy ama ancora Finn

Ridge invita Steffy a parlargli dei suoi timori e la rassicura sul fatto che essersi trasferita a casa di Eric fosse la soluzione migliore per proteggere i suoi figli. Parlando dell’amore che Liam (Scott Clifton) ancora prova per lei, invece, Ridge le chiede se, anche da parte sua, ci sia la possibilità che questo sentimento riaffiori. Steffy, però, ribadisce di amare ancora Finn (Tanner Novlan) e di desiderare solo che la propria famiglia si ricomponga, pur temendo che il legame tra Finn e Sheila (Kimberlin Brown) sia un ostacolo troppo difficile da superare.

Liam chiede a Hope di fare attenzione a Thomas

Allo chalet, Liam decide di affrontare con Hope il tema del divorzio ancora in sospeso e le chiede di spiegare perché abbia deciso di baciare Thomas (Matthew Atkinson) a Roma, nonostante il male che abbia fatto loro in passato. Liam le chiede di rivalutare la sua vicinanza a lui e sottolinea l’importanza di proteggere la loro famiglia. Nel frattempo, Katie (Heather Tom), Brooke (Katherine Kelly Lang), Deacon (Sean Kanan) e R.J. (Joshua Hoffman) si chiedono se ci sia ancora una speranza che Liam e Hope tornino insieme.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.