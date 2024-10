Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni della puntata di lunedì 7 ottobre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Hope prova a chiarirsi con Thomas

Hope (Annika Noelle) cerca di chiarire la sua posizione con Thomas (Matthew Atkinson) riguardo alle parole dure che ha usato nei suoi confronti durante una conversazione con Brooke (Katherine Kelly Lang), per tranquillizzare sua madre, considerandole un errore e sottolineando la sua fiducia in lui. Nonostante la mancanza di chiarezza nelle sue scuse, Thomas si mostra comprensivo e accetta con serenità la sfiducia che Brooke continua a provare nei suoi confronti.

Taylor non comprende l’ansia di Brooke

Nel frattempo, Brooke continua ad essere preoccupata per Hope e si confida in parte con Taylor (Krista Allen). Quest’ultima non comprende la ragione dell’improvvisa ansia di Brooke riguardo alla collaborazione professionale tra i loro figli e continua a sostenere Thomas.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.