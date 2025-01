Anticipazioni della puntata di martedì 7 gennaio 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 7 gennaio 2025 (s34 ep. 16): il sospetto di Steffy su Finn

Liam vuole proteggere Steffy

Dopo la scarcerazione di Sheila (Kimberlin Brown), Finn (Tanner Novlan) sembra stranamente assente e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) comincia ad avere il sospetto che lui, in realtà, sia felice che sua madre sia di nuovo una donna libera. Liam (Scott Clifton), invece, racconta le ultime novità a Wyatt (Darin Brooks), compreso l’abbraccio tra Sheila e Finn, e dice al fratello che se non possono più contare su Finn, troppo condizionato dal legame con la madre naturale, dovrà lui stesso occuparsi di proteggere Steffy e i bambini.

Wyatt prova a far ragionare Liam

Liam è furioso dopo aver scoperto che Finn ha abbracciato Sheila, nonostante quest’ultima, in passato, abbia tentato di uccidere Steffy, ferendo gravemente anche Finn. Wyatt gli ricorda che non è una situazione facile per Finn e cerca di farlo riflettere, sostenendo che la sua diffidenza potrebbe essere influenzata dai suoi sentimenti per Steffy.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.