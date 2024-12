Anticipazioni della puntata di sabato 7 dicembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 7 dicembre 2024 (s33 ep. 422-423-424): i sensi di colpa di Hope dopo essere stata con Thomas

Wyatt e R.J. esortano Liam a perdonare Hope

Wyatt (Darin Brooks) cerca di consolare Liam (Scott Clifton), ricordandogli l’importanza della sua famiglia e del legame con Hope (Annika Noelle). Nonostante il dolore e la rabbia, Wyatt e R.J. (Joshua Hoffman) lo esortano a non rinunciare al suo matrimonio. R.J. sottolinea quanto Hope sia distrutta per quello che è accaduto e insiste sul fatto che Liam dovrebbe darle una seconda possibilità. Hope, nel frattempo, confida a Thomas di essere stata a lungo attratta da lui. Questo senso di colpa la dilania, poiché sa di aver ferito Liam ma non può ignorare l’attrazione che prova per Thomas.

Deacon nutre ancora affetto per Sheila

Hope si interroga sulla correttezza delle sue azioni, temendo di aver commesso un errore irreparabile. Sheila (Kimberlin Brown), invece, riceve la visita di Deacon (Sean Kanan) in prigione. I due parlano del loro passato e Sheila esprime la sua riconoscenza a Deacon per il suo aiuto. Sheila riflette sulla sua vita e sui suoi errori mentre Deacon, pur rendendosi conto degli errori di Sheila, nutre ancora affetto per lei. R.J. tenta di convincere nuovamente Liam a non divorziare da Hope ma Liam sembra irremovibile.

Hope cede alla passione con Thomas

Alla Forrester Creations, Ridge (Thorsten Kaye), Carter (Lawrence Saint-Victor) e Katie (Heather Tom) fanno il punto della situazione dopo gli eventi di Roma, anche loro convinti che Hope abbia commesso solo una leggerezza e che Liam riuscirà a perdonarla. Nessuno di loro sa, però, che Hope e Thomas sono a letto insieme e hanno fatto l’amore.

