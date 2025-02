Anticipazioni della puntata di giovedì 6 febbraio 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 6 febbraio 2025 (s34 ep. 50): Steffy respinge Liam

Brooke vuole scegliere da sola l’abito da sposa

Ridge (Thorsten Kaye) ha in serbo una sorpresa per Brooke (Katherine Kelly Lang): ha disegnato per lei diversi abiti da sposa da indossare per il loro matrimonio ma Brooke ha altri progetti in mente. Brooke, infatti, vuole che l’abito che indosserà rifletta una fase nuova della sua vita in cui si è riunita a Ridge più consapevole della propria identità e vuole essere lei stessa a sorprenderlo, scegliendo da sola il vestito per il matrimonio.

Liam tenta di baciare Steffy

Liam (Scott Clifton), come ha fatto Finn (Tanner Novlan), ha ripensato intensamente alla sua storia d’amore con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e decide all’improvviso di andarla a trovare. Liam le dice di essere sempre stato innamorato di lei e che continuerà ad esserlo per tutta la vita. Poi, tenta di baciarla ma Steffy lo respinge e gli chiede di andarsene. Nel giorno del compleanno di Beth (Jordyn Lynn Ariza), Donna (Jennifer Gareis) organizza una festa di compleanno per lei a tema sirene a casa di Eric (John McCook).

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.