Anticipazioni della puntata di venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 6 dicembre 2024 (s33 ep. 421): Hope bacia nuovamente Thomas

Thomas promette di stare accanto a Hope

Hope (Annika Noelle) racconta a Thomas (Matthew Atkinson) tutto quello che è successo con Liam (Scott Clifton) ossia che lui vuole il divorzio e che lei non è riuscita a convincerlo a ripensarci. Hope si dà la colpa di tutto ed è angosciata per il futuro ma Thomas le dichiara che le starà sempre accanto e che lei è una donna meravigliosa.

Hope si sfila l’anello nuziale

Hope bacia di nuovo Thomas ma quest’ultimo si tira indietro perché Hope è ancora una donna sposata. Hope, quindi, decide di togliersi l’anello nuziale per far capire a Thomas che è arrivato il momento di passare alla fase successiva del loro rapporto. Liam è profondamente ferito dal tradimento di Hope, cosciente che quest’ultima ha maturato dei sentimenti nei riguardi di Thomas.

