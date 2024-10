Anticipazioni della puntata di sabato 5 ottobre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 30 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful puntata 5 ottobre 2024 (s33 ep. 350-351-352): Brooke è preoccupata per Hope

Brooke vuole rispettare il patto con Taylor

Brooke (Katherine Kelly Lang) dice al figlio che amerà per sempre Ridge (Thorsten Kaye) ma intende rispettare il patto e dichiara di aver piena fiducia in Taylor (Krista Allen). Brooke afferma di essere molto più serena adesso che i litigi tra loro sono finiti. Nel frattempo, però, Taylor si trova a “Il Giardino” e sta cercando di convincere Deacon (Sean Kanan) a provare a tornare con Brooke. Taylor insiste talmente tanto che si ritrova a dover smentire il sospetto di Deacon ossia che lei vuole avere via libera con Ridge. Taylor smentisce ma conferma di amare Ridge e che lo amerà per sempre. Nonostante qualche tentennamento, nella testa di Deacon, si è ormai riaccesa la speranza di poter coronare il sogno di tornare con Brooke. Nel frattempo, Finn (Tanner Novlan) conclude la sua visita a Sheila (Kimberlin Brown).

Liam vuole avere un confronto con Thomas

Wyatt (Darin Brooks) cerca di rassicurare Liam (Scott Clifton) e di convincerlo a non farsi ossessionare da Thomas (Matthew Atkinson) perché, secondo Wyatt, Hope (Annika Noelle) scapperebbe al primo allarme. Liam, però, teme che, come in passato, la moglie si faccia manipolare e decide, quindi, di avere un confronto diretto con Thomas. Nel frattempo, alla Forrester Creations, Thomas e Hope stanno ultimando un abito e l’atmosfera è molto affettuosa. Persino la modella, prima di congedarsi, si complimenta con loro per la serenità ritrovata e i due ne sono compiaciuti. Brooke ascolta lo scambio di battute tra loro e poi entra in ufficio. Una volta rimaste sole, Brooke confessa a Hope di essere molto preoccupata del rapporto troppo intimo che si è creato tra loro.

Hope prova a rassicurare Brooke

Liam raggiunge Thomas e si complimenta del successo che sta avendo la sua collezione ma, allo stesso tempo, lo avverte che non abbasserà mai la guardia. Poi Thomas torna da Hope e la sente dire a Brooke che non potrà mai esserci nulla tra lei e Thomas e che anche lei è sicura che Thomas non sia affatto cambiato. Thomas affronta Hope che, disperatamente, cerca di giustificarsi e di dare una spiegazione al suo comportamento ma in realtà la più confusa tra i due ora è lei. Hope cerca di spiegare che ha detto quelle cose solo per rassicurare la madre.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.