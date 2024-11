Anticipazioni della puntata di martedì 5 novembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 5 novembre 2024 (s33 ep. 386): Brooke non vuole Taylor nel viaggio a Roma

Brooke vuole riconquistare Ridge a Roma

Alla Forrester Creations, Taylor (Krista Allen) si presenta nell’ufficio di Brooke (Katherine Kelly Lang). Pur rammaricandosi per la fine della loro amicizia, Taylor la provoca, dicendole che, forse, anche lei potrebbe partire per Roma per assistere al trionfo del figlio come stilista. Brooke rifiuta l’idea che si unisca a loro e, alla fine, sembra confessare a Taylor che, in effetti, ha in mente di sfruttare la magia della città eterna per far sì che Ridge (Thorsten Kaye) creda di nuovo all’amore.

Taylor si confida con Ridge

Taylor sostiene Thomas (Matthew Atkinson) nel suo lavoro ma è rammaricata per il fatto di non poter partecipare al viaggio a Roma. Ridge la rassicura. Taylor, inoltre, gli confida i suoi rimpianti e le preoccupazioni riguardo alle azioni passate, specialmente con Brooke.

