Anticipazioni della puntata di giovedì 5 dicembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 5 dicembre 2024 (s33 ep. 420): Deacon va a trovare Sheila in prigione

Liam è irremovibile

Wyatt (Darin Brooks) dice a Liam (Scott Clifton) che, in fin dei conti, tra Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson) c’è stato solo un bacio e che lui, non perdonando la moglie, perderà la sua famiglia e causerà anche dei danni ai bambini. Liam, però, è irremovibile e gli risponde che, trattandosi di Thomas, è una cosa che non è in grado di perdonare.

Deacon rassicura Sheila

Deacon (Sean Kanan) va a trovare Sheila (Kimberlin Brown) in prigione. Sheila è sorpresa e contenta di vederlo e i due ricordano i bei tempi passati. Sheila gli dice anche che sta ripensando a tutta la sua vita e si pente di quello che ha fatto ma Deacon la rassicura e la incoraggia. Entrambi sperano che una volta uscita dal carcere, potranno ricominciare a frequentarsi.

