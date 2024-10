Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni della puntata di venerdì 4 ottobre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 4 ottobre 2024 (s33 ep. 349): Taylor vorrebbe vedere Brooke e Deacon insieme

R.J. ha un confronto con Steffy

R.J. (Joshua Hoffman) parla dell’accordo tra Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Krista Allen) anche con Steffy (Jacquline MacInnes Wood), la quale però, essendo la figlia di Taylor, preferisce rimanere neutrale. Intanto, a “Il Giardino”, Brooke e Taylor pranzano e chiacchierano amabilmente anche con Deacon (Sean Kanan). Piu’ tardi Taylor, rimasta sola con Deacon, gli dice che, secondo lei, lui e Brooke potrebbero avere un futuro insieme.

Sheila riceve la visita di Finn

Con enorme stupore, Sheila (Kimberlin Brown) riceve in prigione la visita di Finn (Tanner Novlan). Steffy, nel frattempo, convince R.J. ad avere finalmente un confronto diretto con la madre a cui chiede se sia veramente felice di aver allontanato Ridge (Thorsten Kaye) e di averne addirittura fatto un patto con Taylor.

