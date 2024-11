Anticipazioni della puntata di lunedì 4 novembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 4 novembre 2024 (s33 ep. 385): R.J. vuole vedere i genitori insieme

Deacon vede Hope troppo stressata

Deacon (Sean Kanan), vedendo Hope (Annika Noelle) affaticata e troppo sotto stress per l’imminente evento stampa di Hope for the Future a Roma, le consiglia di svagarsi un po’ e di cedere ogni tanto ai suoi desideri. Intanto, alla Forrester Creations, Eric (John McCook) e R.J. (Joshua Hoffman) punzecchiano Ridge (Thorsten Kaye) riguardo l’imminente viaggio in Italia dove sarà presente anche Brooke (Katherine Kelly Lang).

Ridge spegne le speranze del figlio

Una volta rimasti soli, R.J. confessa al padre che, anche se non vuole immischiarsi nei melodrammi familiari, continua a credere che lui e Brooke siano destinati a stare insieme. Ridge, però, sembra voler spegnere le speranze del figlio di vedere di nuovo i suoi genitori insieme.

