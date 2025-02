Anticipazioni della puntata di martedì 4 febbraio 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 4 febbraio 2025 (s34 ep. 48): Wyatt consiglia a Liam di riprovarci con Steffy

Liam convinto di avere una possibilità con Steffy

Finn (Tanner Novlan), parlando con R.J. (Joshua Hoffman), riconosce di aver sbagliato ad abbracciare la madre naturale in tribunale ma sa ugualmente di essere in grado di proteggere la sua famiglia. Liam aggiunge anche di temere che Liam (Scott Clifton) voglia approfittare della situazione per tornare con sua moglie. Alla Spencer, nel frattempo, Wyatt (Darin Brooks) suggerisce a suo fratello di trarre vantaggio dalla crisi che si è creata tra Finn e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) per riconquistare quest’ultima. Liam sembra convinto di avere una possibilità.

Steffy si confida con Thomas

Tornata a casa di Eric (John McCook) dopo una giornata di lavoro, Steffy parla con Thomas (Matthew Atkinson) al telefono. Al fratello, Steffy ribadisce la sua amarezza per la situazione che è costretta a vivere nonostante si senta accolta e protetta a casa del nonno.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.