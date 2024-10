Anticipazioni della puntata di giovedì 31 ottobre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 28 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful puntata 31 ottobre 2024 (s33 ep. 380): Liam continua a non fidarsi di Thomas

Liam chiede a Hope di partire per Roma senza Thomas

Liam (Scott Clifton) continua a non fidarsi di Thomas (Matthew Atkinson) e chiede a Hope (Annika Noelle) di andare a Roma, per l’evento di presentazione alla stampa italiana di Hope for the Future, da sola. Ma Hope è irremovibile e vuole che Thomas sia presente all’evento in qualità di capo stilista della linea. Successivamente, Hope confida a Thomas la discussione avuta con Liam e il suo turbamento è evidente.

Thomas ripensa a qualche episodio poco chiaro con Hope

Thomas rassicura Hope ma i suoi pensieri non possono non tornare a qualche recente episodio poco chiaro con lei che potrebbe davvero far pensare a un innamoramento da parte sua. La partenza per Roma è ormai imminente e il pensiero dei due, insieme, in una delle città più romantiche al mondo, suscita forti reazioni.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.