Anticipazioni della puntata di sabato 31 agosto 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 31 agosto 2024 (s33 ep. 304-305): Brooke è preoccupata per il suo rapporto con Hope

Brooke declina l’invito di Hollis

A “Il Giardino”, Brooke (Katherine Kelly Lang) declina l’invito di Hollis (Hollis W. Chambers) a uscire a cena insieme e gli spiega che, pur provando una forte attrazione per lui, non ha intenzione di continuare a frequentarlo. Poi, confida a Taylor (Krista Allen) di essere molto preoccupata per il suo rapporto con Hope (Annika Noelle) dopo la recente discussione avuta con lei. Per il compleanno di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), invece, Ridge (Thorsten Kaye) ha deciso di festeggiare la figlia alla Forrester Creations, mostrandole la sorpresa che ha preparato per lei: delle foto di famiglia che le ricordino i tanti momenti di serenità e di amore che hanno caratterizzato la sua vita. Taylor si unisce a loro nel festeggiare e, una volta rimasta sola con Ridge, non possono che ripetersi quanto siano fortunati ad avere una figlia come Steffy e a essere riusciti a tenere unita la loro famiglia, nonostante tutto.

Steffy festeggia il compleanno con Finn

A casa sua, Steffy riceve la visita di Liam (Scott Clifton) e i due ricordano i tempi passati del loro amore che si è ormai trasformato in un grande affetto grazie anche al ruolo di genitori di Kelly che portano avanti in armonia. Steffy trascorre la serata con Finn (Tanner Novlan) e, insieme, ripercorrono la terribile esperienza con Sheila (Kimberlin Brown), dalle immense sofferenze patite dopo la sparatoria alla gioia di ritrovarsi a Montecarlo con la sensazione di aver ricevuto il miracolo di una seconda occasione di vita.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.