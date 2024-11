Anticipazioni della puntata di sabato 30 novembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 30 novembre 2024 (s33 ep. 414-415-416): Liam non cede alle suppliche di Hope

Steffy affronta Thomas

Ridge (Thorsten Kaye) resta sbalordito dal racconto di Brooke (Katherine Kelly Lang) ma cerca di restare positivo e di rassicurarla, dicendole che le cose tra Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) si riaggiusteranno. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) decide di affrontare Thomas (Matthew Atkinson) e gli dice di sapere tutto del bacio tra lui e Hope. Anche Wyatt (Darin Brooks) sa quanta sofferenza sta causando a Liam il bacio che Hope ha dato a Thomas, ma insiste nel cercare di convincere il fratello a tornare a casa per dare a sua moglie la possibilità di spiegarsi.

Il confronto tra Liam e Hope

R.J. (Joshua Hoffman) tenta di incoraggiare Hope a chiarire con Liam, sicuro che lei e il marito riusciranno a superare questa crisi. Liam torna a casa e Hope, pentita e amareggiata, lo prega di lasciarle la possibilità di rimediare al suo sbaglio e di perdonarla. Hope fa anche notare a Liam che anche lui, in passato, ha commesso degli errori e che ha saputo perdonarlo. Liam le risponde che non può sopportare che lei lo abbia tradito proprio con Thomas, la persona che lui detesta di più al mondo.

Brooke teme di non essere stata un buon esempio per Hope

Liam accusa Hope di avergli sempre mentito riguardo a quello che prova per Thomas. Quindi, Liam le conferma di volere il divorzio. Brooke confida a Ridge le proprie preoccupazioni per la sorte del matrimonio della figlia. Brooke sa che i problemi sono cominciati quando Hope ha cominciato a provare una forte attrazione per Thomas. Brooke teme di non essere stata un buon esempio per lei, come la stessa Hope le aveva fatto notare.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.