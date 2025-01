Anticipazioni della puntata di giovedì 30 gennaio 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 30 gennaio 2025 (s34 ep. 42): Finn soffre per la separazione da Steffy

Finn va a trovare Steffy

Finn (Tanner Novlan) raggiunge Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) a casa di Eric (John McCook) e le chiede di ascoltarlo, spiegando quanto stia soffrendo per la loro separazione e per la mancanza dei bambini. Steffy gli risponde, dicendo di non poter mettere in pericolo la vita dei suoi figli, perché Sheila (Kimberlin Brown) rappresenta una minaccia troppo grande per loro. Finn le giura di lottare per il loro matrimonio e anche di non lasciare che Liam (Scott Clifton) interferisca.

Il confronto tra Ridge e Liam

Ridge (Thorsten Kaye) si reca alla Spencer Publications per parlare con Liam dei suoi sentimenti nei riguardi di Steffy ora che il divorzio tra lui e Hope (Annika Noelle) è quasi effettivo. Ridge vuole sapere da Liam anche se sta nutrendo la speranza di tornare con Steffy ora che quest’ultima si è allontanata da Finn a causa di Sheila.

