Anticipazioni della puntata di martedì 3 settembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 3 settembre 2024 (s33 ep. 308): Sheila non vuole arrendersi al suo destino

Bill e Taylor fanno visita a Sheila in carcere

Bill (Don Diamont) e Taylor (Krista Allen) vanno a fare visita a Sheila (Kimberlin Brown) in carcere. Bill, ha già rinfacciato a Sheila tutto il male che lei ha fatto e adesso tocca a Taylor ricordare a Sheila le proprie sofferenze e quelle della sua famiglia e lo fa con determinazione. Nonostante ciò, Sheila resta impassibile.

Hope si congratula con Deacon per la cattura di Sheila

Bill e Taylor ne approfittano per gettare in faccia a Sheila la dura realtà ossia che adesso è finalmente in carcere e non potrà più nuocere a nessuno. Sheila, però, indomita, si difende e promette che non si arrenderà mai al destino a cui credono di averla condannata. Hope (Annika Noelle), nel frattempo, si congratula col padre per aver partecipato alla cattura di Sheila.

