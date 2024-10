Anticipazioni della puntata di martedì 29 ottobre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 29 ottobre 2024 (s33 ep. 378): fervono i preparativi per il viaggio a Roma

Brooke archivia l’amicizia con Taylor

Brooke (Katherine Kelly Lang) archivia l’amicizia con Taylor (Krista Allen) come un momento di crescita che le ha permesso di mettere a fuoco le sue priorità e i suoi desideri. E la sua priorità, ora, è il suo amore per Ridge (Thorsten Kaye). Quest’ultimo, però, è rimasto molto turbato dalla sua incapacità di scegliere tra le due donne della sua vita nel recente passato e ora non si sente pronto ad abbandonarsi a lei.

Tutti si complimentano con Thomas

Alla Forrester Creations, fervono i preparativi per il viaggio a Roma per Hope for the Future. Carter (Lawrence Saint-Victor) e Ridge discutono i dettagli dell’operazione e si complimentano con Thomas (Matthew Atkinson) per i risultati raggiunti. Si unisce a loro, anche Taylor ed è l’occasione per Thomas per ribadire la sua gratitudine per il sostegno che gli è stato dato nel faticoso percorso per ritrovare un equilibrio personale.

