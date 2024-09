Anticipazioni della puntata di sabato 28 settembre 2024, alle ore 14, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 28 settembre 2024 (s33 ep. 342-343-344): Hope informa Liam che passerà la notte con Thomas

Liam teme una macchinazione di Thomas

Hope (Annika Noelle) è in preda al panico poiché deve informare Liam (Scott Clifton) che sarà costretta a passare la notte a San Francisco. Nel frattempo, a Los Angeles, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) tenta di tranquillizzare Liam per la situazione che si è venuta a creare. Liam teme che, dietro questo contrattempo, possa esserci una possibile macchinazione di Thomas per rimanere da solo con Hope. Steffy, però, è sicura del cambiamento del fratello, anche se ha forti sospetti su quello che prova Hope per Thomas.

Hope è attratta da Thomas

A San Francisco, Thomas cerca un volo commerciale per far tornare Hope a casa prima, ma il volo è pieno. Hope fa dei bei discorsi sulla moralità e sui suoi principi che la legano al marito e alla famiglia ma, in realtà, sembra ardere di desiderio per Thomas.

Steffy è sicura che Thomas non approfitterà della situazione

Liam si fida di sua moglie ma non di Thomas che ha ripetutamente disatteso tutti i suoi propositi di pentimento per le azioni malvagie commesse in passato, ritenendolo pericoloso per lei che è incline a trovare sempre del buono in tutti e a perdonare Thomas contro ogni buon senso. Steffy ostenta sicurezza e si dice sicurissima che Thomas non approfitterà della situazione poiché è profondamente cambiato e la sua ossessione per Hope è stata definitivamente risolta.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.