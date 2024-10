Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni della puntata di lunedì 28 ottobre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester.

Anticipazioni Beautiful puntata 28 ottobre 2024 (s33 ep. 377): Taylor teme che Brooke possa manipolare Ridge

L’amicizia tra Brooke e Taylor è finita

La conclusione del litigio tra Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Krista Allen), che hanno praticamente messo fine alla loro amicizia, ha lasciato quest’ultima con l’amaro in bocca perché teme che Ridge (Thorsten Kaye) si possa far manipolare da Brooke che ha tutto l’interesse a metterla in cattiva luce.

Taylor vuole partire per Roma

Taylor parla di questa situazione con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che cerca di spronarla positivamente e se da un lato dichiara di non voler ripetere gli errori del passato, facendo pressione sul padre affinché torni con Taylor, dall’altro sembra molto contenta che la madre abbia finalmente capito di rivolere Ridge. Taylor le ha anche confessato di avere il desiderio di andare a Roma con tutta la famiglia, anche per tentare di riavvicinarsi a lui.

