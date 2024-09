Anticipazioni della puntata di venerdì 27 settembre 2024, alle ore 14, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28 SETTEMBRE 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful puntata 27 settembre 2024 (s33 ep. 341): Hope e Thomas costretti a rimanere a San Francisco

Steffy prova a rassicurare Liam

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) fa del suo meglio per rassicurare Liam (Scott Clifton), ribadendogli che non ha nulla di cui preoccuparsi perché è sicura che suo fratello sia cambiato ma teme, invece, in cuor suo, che possa essere Hope (Annika Noelle) a nutrire per Thomas (Matthew Atkinson) dei forti sentimenti che vanno ben oltre la sfera professionale.

Il jet della Forrester ha problemi tecnici

L’incontro a San Francisco di Hope e Thomas con degli importanti clienti di Hope For the Future, per illustrare la nuova collezione, ha un grande successo e i due si preparano ad un ritorno trionfale a Los Angeles. Mentre stanno per lasciare l’albergo dove si è tenuta la riunione d’affari, però, ricevono la telefonata del pilota della Forrester che li avverte che il volo sta subendo un ritardo per problemi tecnici del jet, aggiungendo che c’è il forte rischio che rimangano bloccati a San Francisco per la notte.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.