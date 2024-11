Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful puntata 27 novembre 2024 (s33 ep. 411): Liam bacia di nuovo Steffy

Hope teme che il suo matrimonio sia finito

Hope (Annika Noelle) confessa a R.J. (Joshua Hoffman) che Liam (Scott Clifton) l’ha vista baciare Thomas (Matthew Atkinson) e che teme che il loro matrimonio sia finito. Liam, invece, informa Wyatt (Darin Brooks) che si trasferirà da Bill (Don Diamont), ancora in viaggio sullo Stella Maris, dopo aver chiesto il divorzio a Hope. Wyatt è sbalordito e tenta di convincere il fratello a ripensarci ma Liam è irremovibile. A quel punto, Wyatt gli offre tutto il suo aiuto.

Steffy ha un duro confronto con Liam

Liam va a trovare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che gli chiede se abbia deciso di perdonare Hope. Liam, però, annuncia di averle chiesto il divorzio e, prendendo alla sprovvista Steffy, la bacia nuovamente dopo il bacio a Roma. Steffy ha un duro confronto con Liam e gli dice che quello che è successo tra loro non dovrà mai più ripetersi perché si ritiene una donna felicemente sposata.

