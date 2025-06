Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni della puntata di giovedì 27 febbraio 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 27 febbraio 2025 (s34 ep. 74): Steffy intravede Sheila fuori dalla finestra

Sheila va a casa di Steffy e Finn

Nonostante Deacon (Sean Kanan) faccia di tutto per distoglierla dal suo proposito e dalla sua ossessione per Finn (Tanner Novlan), Sheila (Kimberlin Brown) sembra irremovibile ed esce con l’intento di fare qualcosa che cambi il corso degli eventi. Mentre Finn e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si ritrovano a casa e si dichiarano il loro amore, dietro una portafinestra, Steffy intravede Sheila e il terrore si impadronisce di lei.

Liam è preoccupato per la decisione di Steffy

Liam (Scott Clifton) e Ridge (Thorsten Kaye) parlano di Steffy. Liam è preoccupato all’idea che Steffy torni a casa sua con i bambini, assieme a Finn, perché teme che incontrerà Sheila, sapendo che quest’ultima non ha alcuna intenzione di staccarsi dal figlio. Ridge gli dice di essere preoccupato quanto lui ma, allo stesso tempo, trova controproducente opporsi alla decisione di Steffy.

