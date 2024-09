Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful puntata del 26 settembre 2024: Liam non è contento del viaggio di Hope e Thomas

Anticipazioni della puntata di giovedì 26 settembre 2024, alle ore 14, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28 SETTEMBRE 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful puntata 26 settembre 2024 (s33 ep. 340): Liam non è contento del viaggio di Hope e Thomas

Hope e Thomas impegnati in un viaggio di lavoro

Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson) voleranno con il jet privato in giornata a San Francisco e raggiungeranno alcuni clienti della Forrester Creations per illustrare il loro lavoro. Poi faranno rientro a Los Angeles senza trascorrere la notte fuori città. Naturalmente Liam (Scott Clifton) non è affatto contento della cosa visto che sua moglie già trascorre tutte le sue giornate al fianco di Thomas, che tutti vedono cambiato ma che ogni volta ha tradito ogni aspettativa.

Liam accetta che Hope parta con Thomas

Liam, però, è cosciente del fatto che questo viaggio può essere molto importante per il lavoro di Hope. Liam accetta che Hope e Thomas partano insieme anche per dimostrare a sua moglie e a se stesso che può fidarsi di lei.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.