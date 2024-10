Anticipazioni della puntata di sabato 26 ottobre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 21 AL 26 OTTOBRE 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful puntata 26 ottobre 2024 (s33 ep. 374-375-376): Brooke e Taylor vengono alle mani

La discussione tra Brooke e Taylor degenera

La discussione tra Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Krista Allen) degenera quando Taylor ferisce Brooke, rinfacciandole il suo burrascoso passato sentimentale. Brooke minaccia di raccontare a Ridge (Thorsten Kaye) il tradimento di Taylor e le due vengono alle mani. Solo l’arrivo di Ridge impedisce che la zuffa vada oltre. Brooke, sconvolta per il tradimento dell’amica, la accusa di essere stata subdola e di aver distrutto la loro amicizia, avendo sempre mirato a riprendersi Ridge.

Brooke vuole un futuro con Ridge

Taylor non nega di aver tentato di far tornare insieme Deacon (Sean Kanan) e Brooke, ma lascia intendere a Ridge che la prima a tradire il patto sia stata proprio Brooke. Ridge, che conosce la verità e sa che è stata leale, chiede di rimanere solo con Brooke e cerca di tranquillizzarla, pur cercando di rimanere in qualche modo neutrale. Brooke, però, non si perde d’animo e decide di chiarire a Ridge di non aver mai smesso di amarlo e che intende fare di tutto perché abbiano un futuro insieme. Hope (Annika Noelle) viene a sapere da Deacon del litigio tra sua madre e l’antica rivale e rimane molto colpita dalla doppiezza di Taylor.

Anche Taylor vuole di nuovo Ridge accanto a sé

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) continua a dire a Thomas (Matthew Atkinson) quanto sia preoccupata della sua vicinanza con Hope e del loro prossimo viaggio in Italia. Thomas cerca di tranquillizzarla. Sopraggiunge Taylor che, turbata dal litigio, racconta di come la sua amicizia con Brooke sia definitivamente chiusa e svela di essere ancora innamorata di Ridge e di rivolerlo con sé. Hope, amareggiata per la delusione della madre, si confida con Thomas che, in quanto figlio di Taylor, non vuole prendere posizione. Il suo unico pensiero, in questo momento, è l’imminente viaggio a Roma ed è convinto che lui e Hope sapranno trovare la serenità necessaria a superare questo nuovo conflitto tra le loro madri.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.