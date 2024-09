Anticipazioni della puntata di mercoledì 25 settembre 2024, alle ore 14, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 25 settembre 2024 (s33 ep. 339): Hope e Thomas devono andare insieme a San Francisco

Liam non riesce a fidarsi di Thomas

Thomas (Matthew Atkinson) rassicura Taylor (Krista Allen), dicendole che, per lui, questo è il momento di approfittare del periodo positivo nella vita professionale per dedicarsi completamente a Douglas (Joseph Samiri), cercando di recuperare completamente il loro rapporto nella vita privata. Liam (Scott Clifton), intanto, parla ancora una volta delle sue inquietudini con Wyatt (Darin Brooks). Il fratello lo invita a vigilare ma anche a cercare la serenità in famiglia. Liam gli risponde di essere sicuro dell’amore di sua moglie ma di non riuscire assolutamente a fidarsi di Thomas.

Carter riceve una telefonata importante per l’azienda

Carter (Lawrence Saint-Victor) riceve una telefonata da dei clienti della Forrester Creations che si trovano a San Francisco e che, interessati alla nuova collezione della linea di Hope (Annika Noelle), vorrebbero incontrare urgentemente sia lei che Thomas in vista di una collaborazione di potenziale grande importanza per l’azienda. L’incontro viene immediatamente organizzato.

