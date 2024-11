Anticipazioni della puntata di lunedì 25 novembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 25 novembre 2024 (s33 ep. 409): Taylor si sente tradita da Brooke

Steffy nasconde a Finn il bacio con Liam

Liam (Scott Clifton) fatica a capire come Hope (Annika Noelle) abbia potuto tradirlo proprio con Thomas (Matthew Atkinson), l’uomo che in passato ha causato così tante tensioni tra loro. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) parla con Finn (Tanner Novlan) di quanto accaduto a Roma, riflettendo sulle conseguenze che la vicenda potrebbe avere sul matrimonio di Liam e Hope. Steffy, oltre a essere sinceramente preoccupata per Liam e per il suo matrimonio, teme anche che Finn scopra che Liam l’ha baciata.

Il confronto tra Brooke e Taylor

Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Krista Allen) si confrontano aspramente. Brooke è tornata insieme a Ridge (Thorsten Kaye) e questo fa sentire Taylor tradita, perché pensava che tra lei e Brooke ci fosse un’amicizia sincera. Taylor accusa Brooke di aver manipolato la situazione per riavvicinarsi a Ridge, violando il loro patto. Brooke cerca di difendersi e di contrattaccare. Entrambe si rendono conto che la loro amicizia è ormai compromessa.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.