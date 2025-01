Anticipazioni della puntata di sabato 25 gennaio 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 25 gennaio 2025 (s34 ep. 36-37-38): Finn continua a difendere Sheila

Una profonda frattura tra Finn e Steffy

A casa di Eric (John McCook), Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) parlano ancora di quello che è successo a Kelly (Sophia Paras McKinlay) in spiaggia, dove ha rischiato di affogare per colpa di Finn (Tanner Novlan). Liam appoggia Steffy nella sua decisione di trasferirsi da Eric e le dice anche che la proteggerà lui, dato che Finn non si è dimostrato in grado di farlo e anche perché la ama ancora. Ciò che è successo ha messo in crisi la fiducia di Steffy nei confronti del marito che continua a difendere Sheila (Kimberlin Brown), nonostante il suo passato, in quanto è stata lei a salvare Kelly. Questo causa una profonda frattura tra lui e Steffy, terrorizzata dall’idea che Sheila possa rientrare nella loro vita.

Finn accusa Liam di voler distruggere il suo matrimonio

Liam è furioso con Finn, accusandolo di non essere stato in grado di proteggere Kelly. Liam parla di questa situazione con suo fratello Wyatt (Darin Brooks), esprimendo la sua preoccupazione per la sicurezza dei bambini. Liam è infastidito anche dal fatto che Finn difenda Sheila: per questo motivo, secondo lui, Finn non è affidabile. Liam, inoltre, riflette sui suoi sentimenti per Steffy e sulla possibilità di un loro riavvicinamento, visto che lei ha lasciato Finn. Quest’ultimo si precipita alla Spencer e accusa Liam di voler distruggere il suo matrimonio con Steffy.

Steffy trova conforto in Ridge

Finn si impegna a difendere la sua relazione con Steffy, anche se riconosce la difficoltà della situazione e intima a Liam di non interferire nel suo matrimonio. Steffy, confusa e preoccupata, trova conforto nel padre, Ridge (Thorsten Kaye). Finn accusa Liam di usare Sheila come scusa per tentare di portargli via Steffy e gli rinfaccia anche il video realizzato col cellulare di nascosto.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.