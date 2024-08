Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni della puntata di domenica 25 agosto 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 25 AL 31 AGOSTO 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful puntata 25 agosto 2024 (s33 ep. 298): Brooke parla con Taylor della cena con Ridge

Brooke non dice tutta la verità a Taylor

Brooke (Katherine Kelly Lang) parla apertamente con Taylor (Krista Allen) della cena che ha trascorso da sola con Ridge (Thorsten Kaye) ma evita di dirle di essersi intrattenuta con lui, indossando solo la lingerie. Taylor è contenta della sincerità dell’amica, anche se un velo di diffidenza sembra attraversarle la mente, e dichiara di progettare anche lei una cena in famiglia con Ridge e figli.

Brooke teme che Hope provi qualcosa per Thomas

Turbata dalla scenata che ha ricevuto dalla figlia che la ha accusata di voler sedurre Ridge, tradendo l’amicizia con Taylor, e di aver sempre inseguito gli uomini sbagliati, Brooke cerca di capire quali siano i veri sentimenti di Hope (Annika Noelle) per Thomas (Matthew Atkinson), sospettando che stia proiettando su di lei delle emozioni che la riguardano personalmente. Dalla figlia riceve soltanto rassicurazioni in merito, ma il suo istinto materno le fa presagire scenari poco tranquilli e la invita a dedicare più tempo al marito e alla famiglia.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.