Anticipazioni della puntata di martedì 24 settembre 2024, alle ore 14, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 24 settembre 2024 (s33 ep. 338): Hope nega che ci sia qualcosa tra lei e Thomas

Hope affronta Steffy

Hope (Annika Noelle), parlando con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), nega che ci sia qualcosa tra lei e Thomas (Matthew Atkinson) e di provare semplicemente un grande entusiasmo per il successo della nuova collezione e una grande felicità per tutti i progressi che vede in lui. E sono proprio questi progressi, e la preoccupazione che qualcosa possa vanificarli, che induce anche Taylor (Krista Allen) a parlare con il figlio.

Le preoccupazioni di Taylor

Taylor decide di parlare con Thomas per controllare che la terapia stia andando bene e che i problemi del passato siano definitivamente risolti. Taylor è entusiasta perché le grandi doti di Thomas come stilista sono finalmente maturate in un meritato successo ma teme che il figlio trascorra troppo tempo al lavoro senza spazi per la vita privata.

