Anticipazioni della puntata di sabato 24 agosto 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 24 agosto 2024 (s33 ep. 296-297): Liam non si fiderà mai di Thomas

Il consiglio di Brooke a Hope

La perdita di controllo di Hope (Annika Noelle) fa pensare a Brooke (Katherine Kelly Lang) che ci sia in realtà un problema tra la figlia e Liam (Scott Clifton) e le consiglia di proteggere il suo matrimonio, messo a dura prova dal recente ritorno di Thomas (Matthew Atkinson) alla Forrester. A pranzo insieme a Il Giardino, Liam parla con Wyatt (Darin Brooks) dei nuovi sviluppi della sua vita matrimoniale e gli ribadisce che non si fiderà mai di Thomas perché si è macchiato di troppe azioni imperdonabili e troppe volte, già in passato, ha sostenuto di essere cambiato per poi puntualmente ricadere negli stessi schemi e soprattutto nell’ossessione per Hope.

L’infatuazione di Hope per Thomas

Liam racconta al fratello di aver trascorso, dopo molto tempo, una serata appassionata con la moglie e di apprezzare il suo gesto dopo essersi sentito trascurato, sebbene abbia notato che era insolitamente pensierosa e si sia allontanata da casa per andare dalla madre a tarda sera. In effetti, Hope, all’insaputa di tutti, sta covando una forte infatuazione per Thomas che tenta di soffocare ostentando normalità.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.