Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni della puntata di lunedì 23 settembre 2024, alle ore 14, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28 SETTEMBRE 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful puntata 23 settembre 2024 (s33 ep. 337): il confronto tra Thomas e R.J.

R.J. vuole continua a lavorare come influencer

R.J. (Joshua Hoffman) si confronta con Thomas (Matthew Atkinson). Quest’ultimo gli assicura di essere veramente cambiato e di essere particolarmente contento dell’amicizia nata tra le loro madri e dall’armonia generale che si è creata tra le due famiglie. R.J., d’altro canto, gli confida di essere molto soddisfatto del suo successo come influencer di viaggi intorno al mondo e di non voler cedere alle pressioni di Ridge (Thorsten Kaye) che lo vorrebbe introdurre nel mondo della moda, come ha fatto con tutti gli altri suoi figli.

Steffy affronta di nuovo Hope

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) torna ad affrontare Hope (Annika Noelle) riguardo la scena che ha visto di persona, di lei e Thomas che si tenevano per mano e si guardavano negli occhi.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.