Anticipazioni della puntata di mercoledì 23 ottobre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 23 ottobre 2024 (s33 ep. 371): Brooke vuole dei chiarimenti da Taylor

Deacon (Sean Kanan) ha dichiarato il suo amore per Brooke (Katherine Kelly Lang), facendosi sfuggire che qualcuno gli ha consigliato di farlo. Brooke, allora, pensa che Hope (Annika Noelle) o Hollis (Hollis W. Chambers), il cameriere con cui aveva avuto un fugace appuntamento, abbiano suggerito a Deacon di farsi avanti con lei, ma ben presto capisce che è stata Taylor (Krista Allen) allo scopo di avere la strada libera con Ridge (Thorsten Kaye).

Brooke si sente tradita da Taylor

Hope conversa con suo fratello R.J. (Joshua Hoffman) che si mostra contento per l’amicizia tra la loro madre e Taylor anche se è ugualmente preoccupato perché è convinto che Brooke non riuscirà a stare lontana da Ridge. Sentendosi tradita, Brooke è decisa ad avere chiarimenti da Taylor.

