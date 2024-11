Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni della puntata di sabato 23 novembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 23 novembre 2024 (s33 ep. 406-407-408): la resa dei conti tra Hope e Liam

Liam spinge Hope a confessare il tradimento

Hope (Annika Noelle) torna a casa dove Liam (Scott Clifton) la sta aspettando e le chiede di raccontargli tutto quello che è successo a Roma, senza rivelarle di averla vista baciare Thomas (Matthew Atkinson). Liam è freddo e distaccato e, dopo un po’, Hope si accorge delle sue valigie ancora all’ingresso e, terrorizzata, inizia a capire che anche lui si è recato a Roma. Arriva il momento della loro resa dei conti. Con grande dolore, Liam interroga la moglie sul suo viaggio di lavoro fino a rivelarle di averla seguita in Italia. Liam spinge Hope a confessare il tradimento proprio con l’uomo che le ha causato tante sofferenze.

Steffy nasconde a Finn il bacio con Liam

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) racconta a Finn (Tanner Novlan) quello che è successo tra Hope e Thomas, omettendo il fatto che Liam, sconvolto dopo aver scoperto il tradimento della moglie, la abbia baciata. Brooke (Katherine Kelly Lang), intanto, aggiorna il figlio R.J. (Joshua Hoffman), annunciando che lei e suo padre sono finalmente tornati insieme. R.J., nonostante la felicità, non può fare a meno di preoccuparsi per Taylor (Krista Allen).

Hope implora il perdono di Liam

Ridge (Thorsten Kaye) confessa a Taylor il suo ritrovato rapporto con Brooke. Addolorata, l’ex moglie lo mette in guardia, prevedendo per lui nuove sofferenze. Liam è distrutto dopo il tradimento di Hope che ha sempre considerato un esempio di fiducia e di integrità. Hope, in lacrime, cerca di spiegare che si è trattato solo di un momento di debolezza e implora il perdono di Liam.

