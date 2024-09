Anticipazioni della puntata di domenica 22 settembre 2024, alle ore 14, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 22 settembre 2024 (s33 ep. 335-336): Hope si sente in colpa con Liam

Hope si scusa con Liam

Liam (Scott Clifton) non nutre alcuna fiducia nei confronti di Thomas (Matthew Atkinson) e non riesce a dimenticare tutto ciò di cui si è dimostrato capace in passato e che tanta sofferenza ha causato a sua moglie e alla sua famiglia. Alla Forrester Creations, intanto, Ridge (Thorsten Kaye) si congratula con Thomas per tutti i traguardi superati e lo rassicura sulla sua stima e sulla sua ritrovata fiducia in lui. Colpita dal confronto avuto con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), che sospetta che lei abbia un’attrazione per Thomas, Hope (Annika Noelle) cerca di scusarsi con Liam per essere stata troppo distratta dal lavoro e lo rassicura del suo amore per lui e per la loro famiglia, non solo a parole, ma con una notte di passione.

R.J. si confronta con Thomas

Finn (Tanner Novlan) cerca di capire cosa turba la moglie, che non sembra preoccupata per le sorti di Hope For the Future, che sta ormai decollando grazie al successo della nuova collezione, ma per Thomas, che è tornato a lavorare con Hope, temendo che l’intenso contatto quotidiano con lei lo induca a ricadere nell’antica ossessione e a annullare i progressi fatti. Steffy, però, non svela ancora al marito i suoi sospetti di un’attrazione di Hope per Thomas. Nel frattempo, R.J. (Joshua Hoffman) e Thomas si confrontano sulle proprie vite.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.