Anticipazioni della puntata di venerdì 22 novembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 22 novembre 2024 (s33 ep. 405): Ridge informa Taylor di essere tornato con Brooke

Tutti sono felici per Ridge e Brooke

Alla Forrester Creations, Brooke (Katherine Kelly Lang) ha tante cose da raccontare del viaggio a Roma e rivela a Eric (John McCook), a Donna (Jennifer Gareis) e a R.J. (Joshua Hoffman) che lei e Ridge (Thorsten Kaye) sono finalmente tornati insieme, complice una visione del futuro che Ridge ha avuto in un luogo magico di Roma. Tutti sono al settimo cielo per la notizia che speravano di poter ricevere.

Taylor rassicura Ridge

Ridge, invece, è andato a trovare Taylor (Krista Allen) al suo studio per raccontarle in prima persona ciò che è successo a Roma. La gioia per il successo della Forrester Creations e soprattutto di Thomas (Matthew Atkinson), per Taylor, passa velocemente in secondo piano perché il momento, da lei tanto temuto, della riconciliazione tra Ridge e Brooke è arrivato. Anche se ammette che lo amerà per sempre e si dice sicura che Brooke lo farà soffrire di nuovo, Taylor rassicura Ridge sul fatto che starà bene.

