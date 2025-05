Anticipazioni della puntata di sabato 22 febbraio 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 22 febbraio 2025 (s34 ep. 68-69-70): Hope inizia una relazione con Thomas

Sheila costretta a nascondersi

Thomas (Matthew Atkinson) ribadisce a Hope (Annika Noelle) di essere innamorato di lei e di esserle totalmente devoto al contrario di Liam (Scott Clifton). Allora Hope, delusa dal marito, decide di intraprendere una relazione con Thomas. Ormai in libertà, Sheila (Kimberlin Brown) continua a vivere di nascosto a casa di Deacon (Sean Kanan) ma l’uomo è terrorizzato che Brooke (Katherine Kelly Lang) e Hope possano scoprire come stanno realmente le cose, mentre lei vuole solo riallacciare i rapporti con Finn (Tanner Novlan). Ridge (Thorsten Kaye) e Carter (Lawrence Saint-Victor) si presentano a casa di Deacon per ottenere informazioni su Sheila e la donna è costretta a nascondersi.

Finn riconquista la fiducia di Steffy

Eric (John McCook), ostacolato dai tremori alle mani, insiste per ottenere l’aiuto di R.J. (Joshua Hoffman) per realizzare la sua nuova collezione, dopo il rifiuto di Ridge. Dopo molti tentennamenti, il nipote accetta. Finn cerca di ricucire il rapporto con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), ammettendo che Sheila è la causa delle loro tensioni. Sebbene Finn prometta di proteggere lei e i bambini, il ricordo delle minacce di Sheila turba ancora Steffy. I due condividono momenti di tenerezza e, anche se l’ombra di Sheila continua a offuscare la loro relazione, Steffy sembra tornare a fidarsi del marito.

Eric e Ridge preoccupati per Steffy

Parlando con Ridge e Carter, Deacon, pur respingendo le accuse di nascondere Sheila, lascia trasparire un’ambiguità nei sentimenti che prova per lei. I due non sembrano convinti dalle parole di Deacon e gli chiedono di informarli se dovesse avere delle informazioni. Una volta andati via, Sheila ringrazia Deacon anche se quest’ultimo non nasconde le sue preoccupazioni. Steffy comunica a Eric e a Ridge di aver deciso di tornare a vivere con Finn. Questo preoccupa il padre ed il nonno che considerano Sheila ancora un serio pericolo per lei e per i bambini. Finn, intanto, si presenta alla Spencer da Liam e decide di metterlo in guardia.

