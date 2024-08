Anticipazioni della puntata di giovedì 22 agosto 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 18 AL 24 AGOSTO 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful puntata 22 agosto 2024 (s33 ep. 294): ritorno di fiamma tra Ridge e Brooke?

Taylor è convinta che Brooke rispetterà il loro patto

Taylor (Krista Allen), parlando con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Thomas (Matthew Atkinson), afferma di essere sicura che il patto di amicizia con Brooke (Katherine Kelly Lang), che prevede il non farsi coinvolgere sentimentalmente da Ridge (Thorsten Kaye), sarà rispettato da tutte e due. La serenità del loro rapporto e, di conseguenza, quella delle loro famiglie è ormai prioritaria per entrambe. Brooke ringrazia Ridge per la bella serata appena trascorsa e va al piano di sopra mentre l’ex marito ha chiesto di potersi fermare ancora un po’ in soggiorno a bere un bicchiere di vino in quella che è stata casa sua per tanto tempo.

Brooke in lingerie sorprende Ridge in casa

Brooke, prima di andare a dormire, scende in soggiorno per spegnere le candele, indossando solamente la lingerie, convinta di essere sola e sorprende Ridge ancora in casa. Al nascere della consueta complicità tra loro, che sta per far scoccare la scintilla della passione, Brooke svela a Ridge il patto che ha stretto con Taylor.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.