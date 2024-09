Anticipazioni della puntata di sabto 21 settembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 21 settembre 2024 (s33 ep. 332-333-334): Steffy accusa Hope di essere attratta da Thomas

Ridge si complimenta con Brooke e Taylor

L’atmosfera rilassata tra Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang) e R.J. (Joshua Hoffman) si arricchisce con l’arrivo di Taylor (Krista Allen) e Ridge non può fare a meno di riconoscere alle due donne il merito di aver riunito le famiglie in un’inaspettata armonia. Nel frattempo, però, qualcosa della strisciante attrazione di Hope (Annika Noelle) nei confronti di Thomas (Matthew Atkinson) desta dei sospetti in Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che li osserva lavorare insieme. Preoccupata per l’equilibrio del fratello, Steffy, quindi, decide di parlare con lui, sondando i suoi sentimenti, ma riceve ampie rassicurazioni sul fatto che la sua ossessione per Hope è definitivamente risolta e che non ha nulla di cui preoccuparsi.

Steffy affronta Hope

Wyatt (Darin Brooks) e Liam (Scott Liam) cenano a “Il Giardino” e, dopo una breve incursione nella recente impresa del padre con la cattura di Sheila (Kimberlin Brown), i due parlano dei timori mai sopiti di Liam per l’intensa frequentazione professionale tra Hope e Thomas. Alla Forrester Creations, Steffy, non vista, assiste ad un momento di grande trasporto emotivo tra Hope e Thomas e decide di affrontare Hope, accusandola di provare un’innegabile attrazione per lui. Steffy aggiunge che ciò che ha visto la preoccupa perché ha paura che il suo comportamento possa riaccendere l’ossessione, per lei, che il fratello ha faticosamente cercato di cancellare.

Taylor cerca di rassicurare Liam

Hope nega a Steffy i seppur evidenti sentimenti per Thomas con tutte le sue forze e afferma di essere profondamente legata a suo marito e di provare per Thomas solo una stima professionale e un affetto legato al loro rapporto come genitori di Douglas (Joseph Samiri). Steffy decide di concederle il beneficio del dubbio ma la avverte che vigilerà perché non intende permettere a nessuno di minare i progressi del fratello. Nel frattempo, Taylor intercetta Liam a “Il Giardino” e cerca di rassicurarlo sul cambiamento del figlio.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.