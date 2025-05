Anticipazioni della puntata di venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 21 febbraio 2025 (s34 ep. 67): Eric non riesce più a disegnare vestiti

Eric chiede aiuto a R.J.

Eric (John McCook) confida a suo nipote R.J. (Joshua Hoffman) di avere un problema alle mani che gli sta impedendo di tenere la matita e di disegnare come vorrebbe. Eric, quindi, ha bisogno del suo aiuto per mettere su carta la sua visione e creare un’ultima collezione d’alta moda per dimostrare a tutti, e a Ridge (Thorsten Kaye) in particolare, il suo indiscutibile valore per l’azienda che ha fondato e che ha portato ai massimi vertici della moda.

Eric vuole insegnare il mestiere al nipote

R.J. è sbalordito dalla richiesta di suo nonno perché non ha mai voluto seguire le orme della famiglia come stilista ma Eric è profondamente convinto che lui abbia un grandissimo talento, dimostrato fin da bambino. Eric vuole insegnare al nipote il mestiere in cui lui è un maestro indiscusso.

