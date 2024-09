Anticipazioni della puntata di venerdì 20 settembre 2024, alle ore 14, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 20 settembre 2024 (s33 ep. 331): R.J. non vuole fare lo stilista

Hope è attratta da Thomas

Hope (Annika Noelle) ribadisce a Thomas (Matthew Atkinson) tutta la propria felicità per la svolta positiva che ha impresso alla sua vita e di avere piena fiducia in lui ma l’attrazione che prova nei suoi confronti continua a serpeggiare, mettendola in difficoltà. A “Il Giardino”, intanto, Deacon (Sean Kanan) sottopone il sedicente sommelier Conte Boucie (Jimmie J.J. Walker) ad un’improbabile degustazione di vini alla cieca.

Brooke e Ridge parlano di R.J.

Alla Forrester Creations, R.J. (Joshua Hoffman) ha raccolto la sfida del padre di disegnare un modello ma disegna una caricatura di Ridge (Thorsten Kaye) per prenderlo affettuosamente in giro. Brooke (Katherine Kelly Lang) è al settimo cielo per il ritorno di R.J. e ne parla con Ridge, scherzando sulla caricatura che il figlio ha disegnato per svicolare dal tentativo di essere costretto a dimostrare il talento di stilista che il padre vede in lui, sognando un suo futuro nell’azienda di famiglia.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.