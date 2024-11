Anticipazioni della puntata di mercoledì 20 novembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 20 novembre 2024 (s33 ep. 403): Andrea Bocelli protagonista di una sorpresa

Brooke ha preparato un’ultima sorpresa a Ridge

Ridge (Thorsten Kaye), a malincuore, invita Brooke (Katherine Kelly Lang) a raggiungere in fretta l’aeroporto ma lei ha ancora in serbo una sorpresa per lui. Mentre risuonano nelle stanze le note di una canzone, infatti, Ridge scopre che, a cantarla dal vivo al pianoforte, è addirittura Andrea Bocelli in persona e che l’albergo dove hanno soggiornato tutti, in realtà, è la villa romana di proprietà della famiglia Bocelli.

Liam racconta quello che ha visto a Wyatt

Dopo aver salutato Bocelli, la moglie Veronica Berti e la figlia Virginia Bocelli, per Brooke e Ridge è ormai il momento di dire addio a Roma. Nel frattempo, Liam (Scott Clifton) è tornato a Los Angeles con un volo di linea e confida a Wyatt (Darin Brooks), che lo raggiunge allo chalet, di aver visto Hope (Annika Noelle) baciare Thomas (Matthew Atkinson).

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.