Anticipazioni della puntata di venerdì 20 dicembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 20 dicembre 2024 (s34 ep. 12): arriva il giorno del processo di Sheila

Sheila e Finn si abbracciano

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), parlando con Liam (Scott Clifton) ribadisce il proprio amore per il marito e sostiene che l’unica circostanza che potrebbe allontanarli sarebbe un riavvicinamento di Finn (Tanner Novlan) alla madre naturale, cosa che lei esclude, certa che Finn non potrà mai perdonare quello che Sheila (Kimberlin Brown) ha fatto alla loro famiglia. Steffy, però, non sa che in quel momento, in carcere, Finn, abbracciato da Sheila, sta dichiarando di aver sempre sentito la mancanza di un abbraccio materno.

Sheila in attesa della sentenza

È il giorno in cui Sheila si presenta davanti al giudice, per subire il processo e sapere se sarà condannata o no per omicidio. A “Il Giardino”, Brooke (Katherine Kelly Lang), Eric (John McCook) e Deacon (Sean Kanan) aspettano notizie da Ridge (Thorsten Kaye), ricordando i momenti in cui Sheila tentò di uccidere Steffy e Finn.

