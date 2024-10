Anticipazioni della puntata di mercoledì 2 ottobre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 2 ottobre 2024 (s33 ep. 347): Sheila delusa per la mancata visita di Finn

Anche Thomas pensa a Hope

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ha scelto, per quieto vivere, di credere a Hope (Annika Noelle) ma minaccia di fermare chiunque rischi di far ricadere il fratello nelle sue vecchie abitudini. Nel frattempo, Thomas (Matthew Atkinson) torna alla Forrester Creations dove trova Carter (Lawrence Saint- Victor) che gli fa i complimenti per il successo del meeting a San Francisco ma anche lui non può fare a meno di tornare col pensiero a Hope.

Sheila riceve la visita di Mike

In carcere, Sheila (Kimberlin Brown) riceve la visita di Mike (Ken Hanes) che, pur detenuto come lei, riesce a vederla grazie ad alcuni contatti compiacenti interni alla prigione. Sheila è delusa perché sperava nella visita di Finn (Tanner Novlan) che ha chiesto di incontrare con la scusa che lui è il suo medico curante dal momento che l’ha salvata da un arresto cardiaco nell’immediatezza del suo arresto.

