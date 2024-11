Anticipazioni della puntata di sabato 2 novembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 2 novembre 2024 (s33 ep. 382-383-384): l’attrazione di Hope per Thomas cresce sempre di più

Una lettera di Douglas mette in crisi Hope

Il clima di sfiducia che sta circondando Hope (Annika Noelle) la sta mettendo a dura prova. Una letterina di Douglas (Joseph Samiri), nel frattempo, che chiama papà e mamma Thomas (Matthew Atkinson) e Hope, mette quest’ultima di fronte ai propri sentimenti e ai propri desideri che sembrano portarla verso Thomas. Ridge (Thorsten Kaye) e Thomas parlano con Brooke (Katherine Kelly Lang) della sua partecipazione al viaggio a Roma e Thomas si dichiara contento che parta con loro così potrà vedere di persona la sintonia professionale e umana che lo lega a Hope. Thomas aggiunge anche che ormai, dopo la rottura tra Brooke e Taylor (Krista Allen), sono loro due ad avere il compito di garantire l’armonia tra i due nuclei familiari.

Brooke decide ufficialmente di partire per Roma

Carter (Lawrence Saint-Victor) parla dei passati trionfi di Brooke alla Forrester Creations, come la formula Belief e la linea Brooke’s Bedroom, che hanno fatto di lei una vera e propria celebrità tanto che numerosi clienti e la stampa sono in attesa di incontrarla a Roma. Compiaciuta che le sia riconosciuta la sua parte nel successo dell’azienda, Brooke decide ufficialmente di partecipare al viaggio. Hope è turbata dalle fantasie che ha su lei e Thomas che fanno l’amore e la sua attrazione per lui sembra crescere sempre più. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) nota la sua distrazione e la collega al fratello e invita, quindi, Hope a prestare molta attenzione perché Thomas non può assolutamente ricadere nell’ossessione per lei.

Steffy mette in guardia Liam

Liam (Scott Clifton) e Wyatt (Darin Brooks) parlano dell’imminente viaggio a Roma di Hope e Thomas e del pericolo che costituisce. Liam è molto in ansia ma scarta decisamente l’idea di viaggiare con la moglie della quale ha, nonostante tutto, piena fiducia. Steffy parla nuovamente con Liam delle sue preoccupazioni ma cerca di convincerlo che è di sua moglie che dovrebbe dubitare. Steffy è convinta che Hope non voglia ammettere nemmeno a sé stessa di provare un’attrazione per Thomas. Nel frattempo, Hope va a trovare suo padre, prima di partire per Roma.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.