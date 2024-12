Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni della puntata di giovedì 19 dicembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 19 dicembre 2024 (s34 ep. 11): Steffy è sconvolta dal divorzio di Hope e Liam

Hope e Liam hanno firmato i documenti

Hope (Annika Noelle) accusa Liam (Scott Clifton) di aver sempre avuto un sentimento troppo forte nei confronti di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e si dichiara stanca di essere messa in secondo piano. Liam e Steffy, poco dopo, si incontrano a “Il Giardino”. Steffy è sconvolta dalla notizia che Hope ha fatto preparare i documenti per il divorzio e che entrambi li abbiano firmati, mettendo fine alla loro unione.

Liam si scusa con Steffy

Hope, sempre durante l’incontro con Steffy, decide anche di scusarsi e di rassicurarla, dichiarando di considerare i baci che le ha dato, solamente un errore che non si ripeterà perché lui ha molto rispetto per il suo matrimonio con Finn (Tanner Novlan).

